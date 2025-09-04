Скидки
Главная Футбол Новости

Статистика товарищеского матча Россия — Иордания

Статистика товарищеского матча Россия — Иордания
Завершился товарищеский матч между сборными России и Иордании (0:0). «Чемпионат» представляет вашему вниманию статистику данной игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

Ожидаемые голы (xG): 1,87 против 1,12 в пользу сборной России.

Владение мячом: 65% против 35% в пользу сборной России.

Всего ударов: 16-13 в пользу сборной Иордании.

Удары в створ: 6-3 в пользу гостей.

Голевые моменты: 2-1 в пользу сборной России.

Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана. В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

Как сборная России играет при Карпине:

