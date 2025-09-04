Главный тренер сборной Иордании высказался о матче с Россией

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами считает закономерным ничейный результат в товарищеском матче со сборной России (0:0).

«Отличный шанс сыграть с Россией. Игроки обучены, с хорошей школой. Знали, что будет нелегко. Думаю, мы владели преимуществом, но ничья по делу. Были хорошие моменты. Наши игроки оказались готовы к такому матчу», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Иордании находится на 64-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Игра состоится 7 сентября.