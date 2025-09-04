Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Иордании: после замен сборной России игра изменилась

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами после матча со сборной России рассказал, как замены во втором тайме повлияли на ход игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«В первом тайме у нас было много моментов. Но после замен сборной России во втором тайме у нас возникли сложности. Мы этого ожидали, потому что Россия — сильная команда», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, во втором тайме в товарищеском матче с Иорданией на поле вышли защитники Александр Сильянов и Данил Круговой и полузащитники Алексей Батраков и Кирилл Глебов на 61-й минуте, а также форвард Тамерлан Мусаев на 76-й минуте. На 87-й минуте в игру вступил хавбек Антон Миранчук.

