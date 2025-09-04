Сборная России не смогла забить впервые за 17 матчей

Товарищеский матч между сборными России и Иордании закончился со счётом 0:0. Таким образом, российская национальная команда не смогла забить впервые за 17 встреч. Последний раз подобное происходило в товарищеской игре с Узбекистаном, которая состоялась 20 ноября 2022 года.

Помимо игры с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

Как сборная России играет при Карпине: