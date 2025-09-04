Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Иордании выделил Черникова, Батракова и Кругового в сборной России

Главный тренер сборной Иордании выделил Черникова, Батракова и Кругового в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами после товарищеского матча с национальной командой России (0:0) высказался о наиболее заметных, по его мнению, игроках команды Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Хочу отметить Черникова из игроков сборной России. Когда наши игроки устали, он очень здорово отбирал мячи. Круговой и Батраков тоже отличные футболисты. Выдающиеся игроки, которые чувствовали друг друга», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Иордании находится на 64-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Встреча состоится 7 сентября.

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android