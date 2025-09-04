Главный тренер сборной Иордании выделил Черникова, Батракова и Кругового в сборной России

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами после товарищеского матча с национальной командой России (0:0) высказался о наиболее заметных, по его мнению, игроках команды Валерия Карпина.

«Хочу отметить Черникова из игроков сборной России. Когда наши игроки устали, он очень здорово отбирал мячи. Круговой и Батраков тоже отличные футболисты. Выдающиеся игроки, которые чувствовали друг друга», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Иордании находится на 64-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Встреча состоится 7 сентября.