Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев заявил, что сыграет в следующем матче сборной России с Катаром

Игорь Дивеев заявил, что сыграет в следующем матче сборной России с Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Игорь Дивеев заявил, что сыграет в следующем матче национальной команды с Катаром. Ранее появлялась информация, что игрок тренируется по индивидуальной программе. Встреча пройдёт 7 сентября.

— Сыграешь в следующем матче?
— Да, — передаёт ответ Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

Материалы по теме
Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем сборной России с Иорданией

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android