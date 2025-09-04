Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игорь Дивеев заявил, что сыграет в следующем матче сборной России с Катаром

Защитник сборной России Игорь Дивеев заявил, что сыграет в следующем матче национальной команды с Катаром. Ранее появлялась информация, что игрок тренируется по индивидуальной программе. Встреча пройдёт 7 сентября.

— Сыграешь в следующем матче?

— Да, — передаёт ответ Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

