Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов прокомментировал ничью сборной России в матче с Иорданией

Данил Глебов прокомментировал ничью сборной России в матче с Иорданией
Комментарии

Полузащитник сборной России Данил Глебов похвалил сборную Иордании после товарищеской встречи команд в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Готовились к матчу, знали, что Иордания — хорошая команда, физически крепкая. Игра показала, что не уступали, было много борьбы. Иорданцы тактически хорошо готовы, много борются и вылетают в контратаки. С Катаром, думаю, будет похожая игра», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Иордания — одна из участниц чемпионата мира 2026 года. Сборная России не проходила отбор на турнир из-за отстранения. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Катаре с местной сборной.

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android