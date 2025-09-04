Данил Глебов прокомментировал ничью сборной России в матче с Иорданией

Полузащитник сборной России Данил Глебов похвалил сборную Иордании после товарищеской встречи команд в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

«Готовились к матчу, знали, что Иордания — хорошая команда, физически крепкая. Игра показала, что не уступали, было много борьбы. Иорданцы тактически хорошо готовы, много борются и вылетают в контратаки. С Катаром, думаю, будет похожая игра», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Иордания — одна из участниц чемпионата мира 2026 года. Сборная России не проходила отбор на турнир из-за отстранения. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Катаре с местной сборной.