Тренер сборной Иордании: надеемся, что Россия как можно быстрее вернётся в мировой футбол

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами после товарищеского матча с национальной командой России (0:0) выразил надежду на возвращение российских команд в международный футбол.

«Я был на этом стадионе в качестве зрителя в 2018 году, когда Марокко играло на чемпионате мира. Об ответной встрече со сборной России пока не думаем. Нам хочется сыграть с теми, кто вышел на чемпионат мира. Мы надеемся, что сборная России как можно быстрее вернётся в мировой футбол», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Игра состоится 7 сентября.