Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Иордании: надеемся, что Россия как можно быстрее вернётся в мировой футбол

Тренер сборной Иордании: надеемся, что Россия как можно быстрее вернётся в мировой футбол
Комментарии

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами после товарищеского матча с национальной командой России (0:0) выразил надежду на возвращение российских команд в международный футбол.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Я был на этом стадионе в качестве зрителя в 2018 году, когда Марокко играло на чемпионате мира. Об ответной встрече со сборной России пока не думаем. Нам хочется сыграть с теми, кто вышел на чемпионат мира. Мы надеемся, что сборная России как можно быстрее вернётся в мировой футбол», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Игра состоится 7 сентября.

