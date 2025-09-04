Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Футбол Новости

Обляков высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром

Обляков высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром
Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с национальной командой Катара. Игра пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«С Катаром мы уже играли и знаем, какая это команда. Готовимся в обычном режиме», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В последний раз команда Валерия Карпина встречалась с Катаром в 2023 году. Тогда матч также проходил на выезде для сборной России, и команды не определили победителя, закончив игру со счётом 1:1.

В первом осеннем товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Иорданией. Команды не смогли отметиться забитыми мячами.

Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
