Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничейном результате в товарищеском матче с Иорданией (0:0).

«Первый тайм точно не худший с момента отстранения. Иордания сильная сборная. За последние годы с теми, с кем мы играли, в пятёрку лучших она точно входит. Понятно, что увидели не то, что хотели.

Во втором тайме добавили в скорости бега, скорости движении мяча — сразу пошли моменты. В первом тайме сыграли слишком академично, думали, что и так обыграем. Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий. Во втором тайме было однозначно лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

