Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией

Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничейном результате в товарищеском матче с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Первый тайм точно не худший с момента отстранения. Иордания сильная сборная. За последние годы с теми, с кем мы играли, в пятёрку лучших она точно входит. Понятно, что увидели не то, что хотели.

Во втором тайме добавили в скорости бега, скорости движении мяча — сразу пошли моменты. В первом тайме сыграли слишком академично, думали, что и так обыграем. Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий. Во втором тайме было однозначно лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Как сборная России играет при Карпине:

