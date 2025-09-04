Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин объяснил, почему назначил Глушенкова капитаном России в матче с Иорданией

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий Максим Глушенков вывел команду на товарищескую игру с Иорданией (0:0) с капитанской повязкой в знак поощрения за работу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Глушенкову капитанскую повязку дали в знак поощрения за его хорошую работу в расположении сборной. Я доволен тем, как он сегодня сыграл», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26-летний Глушенков играет за сборную России с 2022 года. В пяти встречах за команду на его счету три забитых мяча.

Сборная России 7 сентября проведёт товарищеский матч с Катаром в гостях и на этом закончит программу сентябрьского сбора.

Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
