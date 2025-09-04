Михаил Шуфутинский признался, что болеет за «Спартак»

Российский певец, шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что с детства болел за «Спартак».

«Кому больше подойду, с тем из футболистов и спою. Когда есть возможность, смотрю футбол. С детства болел за «Спартак». «Спартак» — чемпион», — передаёт слова Шуфутинского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Как появился «Спартак»: