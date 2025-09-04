Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Шуфутинский признался, что болеет за «Спартак»

Михаил Шуфутинский признался, что болеет за «Спартак»
Комментарии

Российский певец, шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что с детства болел за «Спартак».

«Кому больше подойду, с тем из футболистов и спою. Когда есть возможность, смотрю футбол. С детства болел за «Спартак». «Спартак» — чемпион», — передаёт слова Шуфутинского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Материалы по теме
«Спартак» предлагал $ 2 млн за центрального защитника из Бразилии — RTI Esporte

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android