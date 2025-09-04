Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Андрей Мостовой: сборная России не вышла на первые минуты матча с Иорданией

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о результате товарищеского матча с национальной командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«В первом тайме Иордания лучше играла. Мы не вышли на первые 15-20 минут. А во втором мы взяли инициативу под свой контроль. Сразу чувствуется, когда команда посильнее уровнем, становится тяжелее. Думаю, с Катаром будет ещё сложнее.

С Иорданией я был знаком, поэтому она меня не удивила. Может, ребят — да. Но все понимали, что это хороший соперник», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Игра состоится 7 сентября.

