Андрей Мостовой: сборная России не вышла на первые минуты матча с Иорданией

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о результате товарищеского матча с национальной командой Иордании (0:0).

«В первом тайме Иордания лучше играла. Мы не вышли на первые 15-20 минут. А во втором мы взяли инициативу под свой контроль. Сразу чувствуется, когда команда посильнее уровнем, становится тяжелее. Думаю, с Катаром будет ещё сложнее.

С Иорданией я был знаком, поэтому она меня не удивила. Может, ребят — да. Но все понимали, что это хороший соперник», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сборная России следующий матч проведёт в Катаре с местной сборной. Игра состоится 7 сентября.