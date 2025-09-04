Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Валерий Карпин одним словом оценил беспроигрышную серию сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал уделять особое внимание беспроигрышной серии своей команды, насчитывающей 19 матчей.

— 19 матчей без поражений как оценить?
— Никак. Играли бы с Францией, Германией, Бразилией — сказали бы — молодцы. А тут же надо учитывать силу соперников, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, с февраля 2022-го российский футбол отстранён от международного в связи с решением ФИФА и УЕФА. Последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года, проиграв Хорватии (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

