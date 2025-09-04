Андрей Мостовой оценил игру полузащитника ЦСКА Глебова

Нападающий сборной России Андрей Мостовой поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова после товарищеского матча с Иорданией (0:0).

«Глебов первым касанием должен был забить. Он молодец, мне нравится его игра, молодой парень, очень хорошая скорость. Дай бог, чтобы он дальше так продолжал», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо встречи с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

Как сборная России играет при Карпине: