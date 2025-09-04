Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Валерий Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Иордании (0:0) высказался о составе российской сборной на контрольную игру с Катаром, которая состоится 7 сентября.

«С Катаром планируется, что Батраков, Головин, Кисляк и Алексей Миранчук выйдут с первых минут. Головин будет играть левого полузащитника, а Батраков — восьмёрку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Помимо встречи с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.