Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: песня «Третье сентября» есть в моём плейлисте

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что слушает композицию российского исполнителя Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Заслуженный артист РФ выступил после товарищеского матча сборной с Иорданией (0:0), исполнив эту песню.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Выступление Шуфутинского понравилось. Песня эта есть у меня в плейлисте», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После матча Шуфутинский ответил на несколько вопросов журналистов, в частности мэтр заявил, что с детства в футболе болеет за московский «Спартак», на стадионе которого и состоялось выступление Шуфутинского, а также матч сборной России с Иорданией.

