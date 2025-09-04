Валерий Карпин: песня «Третье сентября» есть в моём плейлисте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что слушает композицию российского исполнителя Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Заслуженный артист РФ выступил после товарищеского матча сборной с Иорданией (0:0), исполнив эту песню.

«Выступление Шуфутинского понравилось. Песня эта есть у меня в плейлисте», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После матча Шуфутинский ответил на несколько вопросов журналистов, в частности мэтр заявил, что с детства в футболе болеет за московский «Спартак», на стадионе которого и состоялось выступление Шуфутинского, а также матч сборной России с Иорданией.