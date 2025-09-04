Андрей Мостовой: Катар — более серьёзный соперник, чем Иордания

Нападающий сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о будущем сопернике национальной команды Катаре после товарищеского матча с Иорданией (0:0). Встреча с Катаром пройдёт 7 сентября.

«Катар — в целом более серьёзный соперник, нежели Иордания. Плюс мы будем на выезде, там очень жарко. К тому там их будут поддерживать свои болельщики», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо встречи с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

