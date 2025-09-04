Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Черников: недовольны результатом и качеством игры с Иорданией

Игрок сборной России Черников: недовольны результатом и качеством игры с Иорданией
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников поделился эмоциями после товарищеского матча на стадионе «Лукойл Арена» со сборной Иордании, в котором команды сыграли вничью 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Чувствовал себя на поле хорошо, но мы недовольны результатом и качеством игры. Знали, что соперник у нас квалифицированный, хорошие футболисты, не было никакой расслабленности.

Второй тайм был лучше. В перерыве внесли корректировки. Иордания не удивила, потому что мы готовились и разбирали», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, второй матч национальная команда России проведёт 7 сентября с Катаром на выезде.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Иордании выделил Черникова, Батракова и Кругового в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android