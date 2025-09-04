Игрок сборной России Черников: недовольны результатом и качеством игры с Иорданией

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников поделился эмоциями после товарищеского матча на стадионе «Лукойл Арена» со сборной Иордании, в котором команды сыграли вничью 0:0.

«Чувствовал себя на поле хорошо, но мы недовольны результатом и качеством игры. Знали, что соперник у нас квалифицированный, хорошие футболисты, не было никакой расслабленности.

Второй тайм был лучше. В перерыве внесли корректировки. Иордания не удивила, потому что мы готовились и разбирали», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, второй матч национальная команда России проведёт 7 сентября с Катаром на выезде.