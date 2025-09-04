Игрок «Краснодара» Черников отреагировал на переход Пальцева в команду

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил переход в свою команду защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо».
«Будем рады увидеть Валентина Пальцева в нашей команде. Хочу пожелать ему удачи и думаю, что с адаптацией проблем не будет. Ждём его», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Пальцев будет выступать в составе «быков» под 17-м номером.
В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги защитник сборной России провёл семь матчей. В Фонбет Кубке России у игрока три игры и один забитый мяч.
На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ.