Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Черников: Смолов сказал, что продолжит играть в футбол
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что бывший нападающий «быков» и сборной России Фёдор Смолов сообщил, что продолжит играть в футбол. Минувшим летом Смолов покинул «Краснодар».

«Смотрел прошедшую игру «БроукБойз» в Кубке России. Федя забил, сделал всё дело. Он приезжал к нам в сборную, и мы немного поговорили — тепло, по душам. Я уточнил, будет ли он играть в футбол дальше. Сказал, что да. А мне просто пожелал удачи. Почему бы ему не побить рекорд Аршавина? Желаю ему достичь этого», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В составе сборной России Смолов принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами.

