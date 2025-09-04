Глушенков: было неожиданно увидеть капитанскую повязку у себя на кресле

Нападающий сборной России Максим Глушенков, ставший капитаном национальной команды в товарищеском матче с Иорданией (0:0), ответил, что, помимо ответственности, даёт капитанская повязка.

«Для меня, наверное, ничего. Просто было неожиданно увидеть её перед игрой у себя на кресле», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Глушенков провёл на поле всё время встречи.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме Валерий Карпин объяснил, почему назначил Глушенкова капитаном России в матче с Иорданией

Как сборная России играет при Карпине: