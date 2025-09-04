Пальцев поделился эмоциями от перехода в «Краснодар»

Новоиспечённый защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о своём переходе в стан действующего чемпиона России из махачкалинского «Динамо».

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений. Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче — дома и на выезде», — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале.

В четверг, 4 сентября, «быки» объявили о переходе Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды, рассчитанной до 23 января 2026 года, с дальнейшим обязательным выкупом игрока. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

