Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Словакия — Германия, результат матча 4 сентября 2025, счет 0:2, 1-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Сборная Германии проиграла Словакии в матче отборочного турнира к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Словакии и Германии. Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

В конце первого тайма счёт в игре открыл защитник словацкой национальной команды Давид Ганцко. На 55-й минуте нападающий Давид Стрелец укрепил преимущество хозяев.

После одного матча европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Самые большие стадионы мира:

