Сборная Германии проиграла Словакии в матче отборочного турнира к ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Словакии и Германии. Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в игре открыл защитник словацкой национальной команды Давид Ганцко. На 55-й минуте нападающий Давид Стрелец укрепил преимущество хозяев.

После одного матча европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.

