Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Лихтенштейн — Бельгия, результат матча 4 сентября 2025, счет 0:6, 5-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Бельгии со счётом 6:0 разгромила Лихтенштейн в матче отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Лихтенштейна и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Райнпарк» (Вадуц, Лихтенштейн). В прямом эфире матч показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 6
Бельгия
0:1 Де Кёйпер – 29'     0:2 Тилеманс – 46'     0:3 Теате – 60'     0:4 Де Брёйне – 62'     0:5 Тилеманс – 70'     0:6 Фофана – 90+1'    

В составе сборной Бельгии голами отметились Максим Де Кёйпер, Юри Тилеманс, Артур Теате, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс и Малик Фофана.

После трёх матчей квалификационного турнира бельгийская национальная команда набрала семь очков и занимает третье место в группе J. Сборная Лихтенштейна не заработала ни одного очка и занимает пятое место.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)

Комментарии
