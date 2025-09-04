Сборная Бельгии со счётом 6:0 разгромила Лихтенштейн в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Лихтенштейна и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Райнпарк» (Вадуц, Лихтенштейн). В прямом эфире матч показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.

В составе сборной Бельгии голами отметились Максим Де Кёйпер, Юри Тилеманс, Артур Теате, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс и Малик Фофана.

После трёх матчей квалификационного турнира бельгийская национальная команда набрала семь очков и занимает третье место в группе J. Сборная Лихтенштейна не заработала ни одного очка и занимает пятое место.

