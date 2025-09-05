Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
«Титулы должны были остаться неразыгранными». Экс-глава футбола Италии — о «кальчополи»

Аудио-версия:
Комментарии

Франко Карраро, бывший президент Федерации футбола Италии, который находился на этом посту с 2001 по 2006 год, высказался касательно «кальчополи» и наказании за него после того, как стало известно о замешанности клубов Серии А в договорных матчах.

«Хорошо, что было проведено расследование и виновные команды понесли наказание. Скудетто «Ювентуса» нужно было забрать из-за ошибок руководства, но скудетто 2006 года, отданное «Интеру», не следовало перераспределять. Оба титула должны были остаться неразыгранными, согласно традиции федерации футбола», – приводит слова Карраро La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после скандала 2006 года «Ювентус» был лишён титулов сезонов-2004/2005 и 2005/2006 и отправлен в Серию B, а Франко Карраро подал в отставку.

