Главная Футбол Новости

Нидерланды — Польша, результат матча 4 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур квалификации на ЧМ-2026

Сборная Польши избежала поражения в матче с командой Нидерландов
Комментарии

Окончен матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Польши. После финального свистка зафиксирована ничья со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Симоне Содза (Италия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28'     1:1 Кэш – 80'    

Дензел Думфрис на 28-й минуте открыл счёт и вывел «оранжевых» вперёд. Мэтти Кэш на 80-й минуте забил ответный гол.

После этой игры сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы G, Польша находится на второй строчке. У обеих команд по семь очков.

В следующем туре Нидерланды 7 сентября сыграют в гостях с Литвой, Польша в тот же день примет на своём поле Финляндию.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Дубль Актюркоглу помог сборной Турции обыграть команду Грузии в отборе на ЧМ-2026
