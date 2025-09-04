Сборная Польши избежала поражения в матче с командой Нидерландов

Окончен матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Польши. После финального свистка зафиксирована ничья со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Симоне Содза (Италия).

Дензел Думфрис на 28-й минуте открыл счёт и вывел «оранжевых» вперёд. Мэтти Кэш на 80-й минуте забил ответный гол.

После этой игры сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы G, Польша находится на второй строчке. У обеих команд по семь очков.

В следующем туре Нидерланды 7 сентября сыграют в гостях с Литвой, Польша в тот же день примет на своём поле Финляндию.