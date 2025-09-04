Скидки
Главная Футбол Новости

Болгария — Испания, результат матча 4 сентября 2025, счет 0:3, 1-й тур квалификации на ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила команду Болгарии в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Завершён матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Болгарии и Испании. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Василь Левски» (София, Болгария). В качестве главного арбитра матча выступил Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 5'     0:2 Кукурелья – 30'     0:3 Мерино – 38'    

Микель Оярсабаль открыл счёт на пятой минуте и вывел гостей вперёд, Марк Кукурелья на 30-й минуте удвоил преимущество команды, Микель Мерино на 38-й минуте забил третий мяч испанцев.

В следующем туре Болгария сыграет в гостях с Грузией 7 сентября, Испания в тот же день на выезде встретится с Турцией.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
