Сборная Испании разгромила команду Болгарии в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершён матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Болгарии и Испании. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Василь Левски» (София, Болгария). В качестве главного арбитра матча выступил Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия).

Микель Оярсабаль открыл счёт на пятой минуте и вывел гостей вперёд, Марк Кукурелья на 30-й минуте удвоил преимущество команды, Микель Мерино на 38-й минуте забил третий мяч испанцев.

В следующем туре Болгария сыграет в гостях с Грузией 7 сентября, Испания в тот же день на выезде встретится с Турцией.