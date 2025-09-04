Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может возглавить «Фенербахче» — SportMediaset

Экс-тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может возглавить «Фенербахче» — SportMediaset
Комментарии

У бывшего главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти есть шансы продолжить карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает SportMediaset, журналист и инсайдер Ягыз Сабункоглу подтверждает данную информацию.

Другими кандидатами являются экс-тренер «Милана» Сержиу Консейсау и Ангелос Постекоглу, ранее работавший в «Тоттенхэм Хотспур».

Что примечательно, в ближайшее время в «Фенербахче» состоятся выборы президента клуба, от их исхода во многом и будет зависеть выбор нового тренера. Один из кандидатов на пост главы клуба из Стамбула Садеттин Саран поддерживает вариант с выбором Консейсау. Ранее главным тренером «Фенербахче» был Жозе Моуринью.

На данный момент «Фенербахче» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

