Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 4 сентября, календарь, таблица

4 сентября состоялись восемь встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 4 сентября:

Казахстан – Уэльс – 0:1;

Литва – Мальта – 1:1;

Грузия – Турция – 2:3;

Болгария – Испания – 0:3;

Нидерланды – Польша – 1:1;

Лихтенштейн – Бельгия – 0:6;

Словакия – Германия – 2:0;

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

