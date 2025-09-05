Скидки
Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 4 сентября, календарь, таблица

4 сентября состоялись восемь встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 4 сентября:

Казахстан – Уэльс – 0:1;
Литва – Мальта – 1:1;
Грузия – Турция – 2:3;
Болгария – Испания – 0:3;
Нидерланды – Польша – 1:1;
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6;
Словакия – Германия – 2:0;
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
