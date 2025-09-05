Скидки
Главная Футбол Новости

Из-за нашествия пчёл был прерван международный матч на турнире в Танзании

Аудио-версия:
Комментарии

Международный товарищеский матч между клубом «Абуджа» из Нигерии и ЖКУ из Занзибара, который проводился в Танзании, был прерван из-за нашествия пчёл. Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на Afrizum.

Фото: Кадр из трансляции

На 78-й минуте игры пчелиный рой оказался на поле, что вызвало шок у участников встречи. Официальные лица матча сообщили игрокам о необходимости лечь на газон, игра оказалась прервана. Запасные игроки, персонал и другие участники мероприятия также попытались укрыться, некоторые из них — под скамейками запасных. Отмечается, что болельщики не предприняли каких-либо мер и просто наблюдали за происходящим с трибун.

Причины случившегося не установлены, в качестве таковых называются изменения погодных условий и обилие цветущих деревьев рядом со стадионом. Согласно иной точке зрения, шум со стадиона мог заставить пчёл проявить агрессию.

По прошествии нескольких минут игра возобновилась, «Абуджа» одержала победу со счётом 2:1. По данным официальных лиц, никто не пострадал.

Новости. Футбол
