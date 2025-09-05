Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Осинькин — о назначении в «Сочи»: чётко себе представляем, что сложностей будет много

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин ответил, какие испытывает эмоции от назначения в клуб и нового вызова в карьере.

«Конечно, это действительно вызов. И я испытываю только положительные эмоции. Эмоции, конечно, связаны с тем, что сейчас достаточно трудный период у команды. Мы это прекрасно понимаем, осознаём, понимаем все эти сложности и готовы эту проблему решить. Готовы сделать всё, чтобы мы вышли из такого положения, и очень чётко себе представляем, что сложностей будет много», — сказал Осинькин в интервью пресс-службе «Сочи» на странице в социальной сети VK.

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал одно очко и на текущий момент занимает 16-е место, находясь в зоне прямого вылета.

Самые титулованные футбольные клубы России:

