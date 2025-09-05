Осинькин объяснил, почему не любит вопросы про позиции, требующие усиления

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин ответил, рассматривается ли возможность точечного усиления команды и какие позиции нуждаются в обязательном усилении.

«Не люблю отвечать на вопрос, какие позиции требуют усиления. Возможно, это усиление не приедет, а футболист, с которым дальше нам надо работать и вместе большие усилия прикладывать, уже почувствует, что к нему нет доверия. В этом плане я уйду от ответа.

Но мы все понимаем, что нам нужно усиление. Есть кандидаты, кого-то уже купили, кто-то – в шаге, однако иногда этот шаг бывает самым длинным из всех. Интерес к некоторым футболистам есть, поэтому мы просматриваем.

Есть селекционный отдел, который провёл определённую работу. И эту работу сейчас надо всем, не только мне, но и тренерскому штабу, тоже проверить, чтобы у нас было доверие к тем новичкам, которые к нам могут прийти. Потому что, моё мнение, нам не надо просто брать новичков, нам надо брать новичков, которые нас реально могут усилить.

Время, конечно, уже позднее. Достаточно сложно сейчас разговаривать, однако бывают какие-то лоты, которые именно в такие моменты и вылезают. Такие счастливые лоты бывают. Надеюсь, нам повезёт, но, если не повезёт и мы никого не возьмём, значит, уже будем работать с теми, кто есть. Это наша работа», — сказал Осинькин в интервью пресс-службе «Сочи» на странице в социальной сети VK.

