Тренер сборной Испании высказался о разгромной победе в матче с Болгарией
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о разгромной победе «Фурия Роха» в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Болгарией (3:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 5' 0:2 Кукурелья – 30' 0:3 Мерино – 38'
«Мы провели очень хороший первый тайм, в котором решили исход встречи. Во втором тайме намеревались укреплять преимущество, однако заразились темпом [игры] соперника. Можно было бы сделать ещё несколько положительных выводов, но главное, что все завершили матч без травм. Это была тяжёлая игра, а следующая будет ещё тяжелее», — приводит слова де ла Фуэнте AS.
В следующем туре соревнования сборная Испании встретится с Турцией. Матч состоится 7 сентября.
