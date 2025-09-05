Скидки
Тренер сборной Испании высказался о разгромной победе в матче с Болгарией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о разгромной победе «Фурия Роха» в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Болгарией (3:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 5'     0:2 Кукурелья – 30'     0:3 Мерино – 38'    

«Мы провели очень хороший первый тайм, в котором решили исход встречи. Во втором тайме намеревались укреплять преимущество, однако заразились темпом [игры] соперника. Можно было бы сделать ещё несколько положительных выводов, но главное, что все завершили матч без травм. Это была тяжёлая игра, а следующая будет ещё тяжелее», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В следующем туре соревнования сборная Испании встретится с Турцией. Матч состоится 7 сентября.

