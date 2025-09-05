Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Экс-игрок «Баварии» Марк ван Боммел мог возглавить «Рейнджерс»

Комментарии

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел рассказал о летних переговорах на тему возможной работы в качестве главного тренера «Рейнджерс».

«Были определённые переговоры, но не напрямую с руководством клуба. В каком-то смысле это немного нидерландская команда, понимаете? Там играли многие футболисты из Нидерландов, и, разумеется, там работал Дик Адвокат. Однажды я там играл, когда выступал за ПСВ — это невероятная атмосфера. Подобное я чувствовал и в «Антверпене».

Конечно же, в Шотландии замечательная лига, стать чемпионом и выйти в международные турниры — настоящее испытание. Полагаю, что для команд в Шотландии это большая цель», — сказал ван Боммел в интервью для talkSPORT.

Все новости RSS

