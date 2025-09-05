Глушенков высказался о ничьей в матче с Иорданией

Нападающий сборной России Максим Глушенков прокомментировал результат товарищеского матча с командой Иордании (0:0).

— В первом тайме почему всё шло не так, как хотели?

— Не могу сказать. Были плохие приёмы практически у всех, где‑то не рассчитали передачу, ещё что‑то. В перерыве поговорили, во втором тайме собрались, и игра пошла по‑другому.

— Насколько Карпин был недоволен после первого тайма?

— Он не кричал. Просто объяснил пару моментов, которые нужно было исправить.

— В первом тайме казалось, что три центральных полузащитника часто находились в одной и той же позиции. Не было варианта сыграть через длинную передачу?

— Я говорил об этом на 20-25‑й минуте Облякову, чтобы он поднялся выше. У них был один нападающий, и получается, наши два защитника и два опорных обыгрывали его вчетвером.

— Почему было много брака? Мы предположили, что новые сочетания.

— Да нет. Практически одни и те же ребята вызываются всегда, есть время на подготовку, просто, наверное, чуть‑чуть недонастроились, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».