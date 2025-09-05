Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков высказался о ничьей в матче с Иорданией

Глушенков высказался о ничьей в матче с Иорданией
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России Максим Глушенков прокомментировал результат товарищеского матча с командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

— В первом тайме почему всё шло не так, как хотели?
— Не могу сказать. Были плохие приёмы практически у всех, где‑то не рассчитали передачу, ещё что‑то. В перерыве поговорили, во втором тайме собрались, и игра пошла по‑другому.

— Насколько Карпин был недоволен после первого тайма?
— Он не кричал. Просто объяснил пару моментов, которые нужно было исправить.

— В первом тайме казалось, что три центральных полузащитника часто находились в одной и той же позиции. Не было варианта сыграть через длинную передачу?
— Я говорил об этом на 20-25‑й минуте Облякову, чтобы он поднялся выше. У них был один нападающий, и получается, наши два защитника и два опорных обыгрывали его вчетвером.

— Почему было много брака? Мы предположили, что новые сочетания.
— Да нет. Практически одни и те же ребята вызываются всегда, есть время на подготовку, просто, наверное, чуть‑чуть недонастроились, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android