Руслан Литвинов оценил важность результата сборной России на домашнем стадионе «Спартака»

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о важности хорошего результата товарищеского матча национальной команды на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». 4 сентября сборные России и Иордании сыграли здесь вничью со счётом 0:0.

— Насколько важно для тебя было победить на стадионе, где играет твой клуб?

— Это, наверное, добавляло ещё больше ожиданий, ожиданий именно победы в этой игре. Потому что, помимо того, что в сборной всегда хочется выигрывать и получать удовольствие от игры, здесь так получилось, что играем на нашем домашнем спартаковском стадионе, родное место для нас, и хотелось порадовать болельщиков, которые ходят сюда постоянно. Но, к сожалению, не получилось этого сделать. Как раз с этим и был связан мой эмоциональный монолог в перерыве, — сказал Литвинов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России.

24-летний центральный защитник Руслан Литвинов вышел в стартовом составе сборной России и провёл весь матч, отметившись в протоколе жёлтой карточкой на 72-й минуте.

Видео: Как сборная России играет при Карпине: