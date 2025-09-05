Талалаев раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча с Иорданией

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев остался недоволен игрой сборной России в первом тайма матча с национальной командой Иордании (0:0).

«Финалист Кубка Азии по определению должен быть качественным соперником для нас сегодня. Когда были прогнозы, что мы им легко забьём, это странно. И Обляков, и Черников, и Баринов играют медленнее, чем в своих клубах. Наверное, нет сыгранности, они делают не совсем привычные вещи, которые делают в клубе. Плюс Мостовой допускает достаточно много потерь. Мяч до Глушенкова редко доходит, он вынужден опускаться ниже, поэтому у нас нет комбинационного быстрого футбола. Также не работает прессинг, потому что там нет пока взаимопонимания. Иордания играет нагло», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, сборная России не смогла забить впервые за 17 встреч. Последний раз подобное происходило в товарищеской игре с Узбекистаном, которая состоялась 20 ноября 2022 года.

В следующем матче сборная России встретится с Катаром. Игра состоится 7 сентября.