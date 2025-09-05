Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча с Иорданией

Талалаев раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча с Иорданией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев остался недоволен игрой сборной России в первом тайма матча с национальной командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Финалист Кубка Азии по определению должен быть качественным соперником для нас сегодня. Когда были прогнозы, что мы им легко забьём, это странно. И Обляков, и Черников, и Баринов играют медленнее, чем в своих клубах. Наверное, нет сыгранности, они делают не совсем привычные вещи, которые делают в клубе. Плюс Мостовой допускает достаточно много потерь. Мяч до Глушенкова редко доходит, он вынужден опускаться ниже, поэтому у нас нет комбинационного быстрого футбола. Также не работает прессинг, потому что там нет пока взаимопонимания. Иордания играет нагло», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, сборная России не смогла забить впервые за 17 встреч. Последний раз подобное происходило в товарищеской игре с Узбекистаном, которая состоялась 20 ноября 2022 года.

В следующем матче сборная России встретится с Катаром. Игра состоится 7 сентября.

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android