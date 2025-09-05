Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман раскритиковал игроков сборной Германии после поражения в матче со Словакией

Нагельсман раскритиковал игроков сборной Германии после поражения в матче со Словакией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал поражение команды в матче 1-го тура отбора европейской квалификации к чемпионату мира – 2026 со Словакией (0:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

«У меня нет объяснения. В целом каждый должен понимать, что мы едем на чемпионат мира и хотим там выступить достойно. Сегодня мы были очень далеки от этого во всём. Возможно, нам стоит делать ставку не на игроков с высоким качеством, а на тех, кто готов отдаваться до конца. Больше не хочу слышать об уровне. Мне уже хватит, если у нас будет эмоциональная отдача», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

В следующем туре сборная Германии сыграет с Северной Ирландией.

Материалы по теме
Сенсационный провал Германии, осечка Нидерландов, мощь Испании. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Сенсационный провал Германии, осечка Нидерландов, мощь Испании. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android