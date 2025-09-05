Нагельсман раскритиковал игроков сборной Германии после поражения в матче со Словакией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал поражение команды в матче 1-го тура отбора европейской квалификации к чемпионату мира – 2026 со Словакией (0:2).

«У меня нет объяснения. В целом каждый должен понимать, что мы едем на чемпионат мира и хотим там выступить достойно. Сегодня мы были очень далеки от этого во всём. Возможно, нам стоит делать ставку не на игроков с высоким качеством, а на тех, кто готов отдаваться до конца. Больше не хочу слышать об уровне. Мне уже хватит, если у нас будет эмоциональная отдача», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

В следующем туре сборная Германии сыграет с Северной Ирландией.