Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Олег Корнаухов: сборная России сырая для футбола Карпина

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал игру сборной России в домашнем товарищеском матче с национальной командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Не то что разочаровали. Сама по себе команда сырая [не готова] к футболу Карпина, который требует хорошей сыгранности. Ребята собраны со всех клубов, и мало времени сыграть именно в этот футбол. Увидели команду, которая поедет на финальную часть чемпионата мира. Да, возросло количество сборных, однако Иордания — команда немного другого уровня в плане скорости и агрессии. Да, мы встречались с Сербией и Камеруном, но они не играют в такой футбол», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч сборных России и Иордании прошёл 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене». Самым опасным моментом игры стал удар в штангу в исполнении нападающего Максима Глушенкова в заключительном отрезке встречи.

