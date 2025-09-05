Сборная России продлила почти четырёхлетнюю беспроигрышную серию до 19 матчей

Домашняя ничья сборной России в товарищеской игре с национальной командой Иордании (0:0) продлила беспроигрышную серию подопечных Валерия Карпина, которая составляет теперь 19 матчей.

Последнее поражение сборная России потерпела в своём последнем на данный момент официальном матче — выездной игре квалификации к чемпионату мира — 2022 в Катаре с командой Хорватии (0:1), которая состоялась 14 ноября 2021 года. После этого в феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам, из-за чего «наши парни» могли проводить только товарищеские матчи.

В 19 последующих играх сборная России одержала 12 побед и семь раз сыграла вничью. Соперниками в этих матчах были сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, Беларуси (дважды), Вьетнама, Брунея, Сирии, Гренады, Замбии, Нигерии и Иордании.

7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде со сборной Катара.

