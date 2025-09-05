Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о ситуации с вратарями в сборной России

Валерий Карпин высказался о ситуации с вратарями в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о ротации голкиперов в национальной команде. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией со счётом 0:0.

– Планировалась ли замена Максименко? Будет ли ротация вратарей в Катаре?
– Замены вратарей держим всегда в голове. Три последних матча мы меняли вратаря, и потом одной замены не хватало. Кто то доигрывал, как, например, с Беларусью, на одной ноге, а замены были использованы. Сегодня если бы была возможность, то была бы замена. Но в последнюю очередь, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ворота сборной России во встрече с Иорданией защищал Александр Максименко. Вратари Евгений Ставер и Денис Адамов остались на скамейке запасных. Также на учебно-тренировочном сборе национальной команды находятся вратари Матвей Сафонов, и Станислав Агкацев.

