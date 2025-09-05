Сафонов смеялся, Карпин подбадривал Баринова, Батраков сокрушался. Фото ничьей с Иорданией

4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся товарищеский матч между сборными России и Иордании. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился вничью — 0:0.

Лучшие кадры матча Россия — Иордания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию.

«Во втором тайме добавили в скорости бега, скорости движении мяча — сразу пошли моменты. В первом тайме сыграли слишком академично, думали, что и так обыграем. Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий. Во втором тайме было однозначно лучше», — прокомментировал результат матча главный тренер сборной России Валерий Карпин.

7 сентября команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара.