Александр Мостовой опубликовал совместное фото с Олегом Романцевым с матча сборной России

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой опубликовал совместное фото с бывшим главным тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым с матча национальной команды России с Иорданией (0:0).

Фото: Официальный телеграм-канал Александра Мостового

Перед матчем Мостовой и Романцев провели автограф-сессию.

Товарищеский матч между сборными России и Иордании на стадионе «Лукойл Арена» в Москве посетили 24 915 болельщиков. Сборная России не смогла забить впервые за 17 встреч. Последний раз подобное происходило в товарищеской игре с Узбекистаном, которая состоялась 20 ноября 2022 года.

В следующем матче сборная России встретится с Катаром. Игра состоится 7 сентября.