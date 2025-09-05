Скидки
Александр Мостовой опубликовал совместное фото с Олегом Романцевым с матча сборной России

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой опубликовал совместное фото с бывшим главным тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым с матча национальной команды России с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

Фото: Официальный телеграм-канал Александра Мостового

Перед матчем Мостовой и Романцев провели автограф-сессию.

Товарищеский матч между сборными России и Иордании на стадионе «Лукойл Арена» в Москве посетили 24 915 болельщиков. Сборная России не смогла забить впервые за 17 встреч. Последний раз подобное происходило в товарищеской игре с Узбекистаном, которая состоялась 20 ноября 2022 года.

В следующем матче сборная России встретится с Катаром. Игра состоится 7 сентября.

