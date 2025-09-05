Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о турнирной ситуации своей команды

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин ответил на вопрос о сложной турнирной ситуации «барсов» в момент своего прихода на должность.

«Любой тренер скажет, что он всегда знает, какие есть проблемы у команды, какие сложности, в том числе в турнирной таблице. Но для меня в первую очередь — и это я вот просто много раз так вот говорю — очень важен сам проект. То есть это должен быть клуб, готовый и имеющий возможности развиваться, развиваться стабильно, функционировать, и у которого точно есть будущее.

Вот по всем этим параметрам «Сочи» — стопроцентно клуб, который, может быть, в какую-то такую небольшую турбулентность попал, но это достаточно, считаю, случайно, и не его место вот это место в турнирной таблице. Мы все это понимаем и вместе с клубом должны ставить совершенно другие задачи. Хотя, конечно, сперва надо выбраться из того положения, в которое все мы попали", — рассказал Осинькин в интервью пресс-службе «Сочи».

4 сентября официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера 60-летнего Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Крылья Советов». После семи туров Мир РПЛ «барсы» занимают в турнирной таблице последнее, 16-е место, набрав одно очко в семи матчах.

