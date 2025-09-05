Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о поражении команды в матче первого тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Турции. Кварацхелия стал автором одного забитого мяча.

«Турция — очень сильный соперник, но сегодня мы допустили много ошибок, с самого начала были не до конца сконцентрированы, и быстрый пропущенный гол повлиял на нашу психологию. Единственный положительный момент состоит в том, что после перерыва мы сражались очень упорно и в концовке матча у нас был шанс взять хотя бы одно очко. Наши болельщики были рядом и придавали нам энергии», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

В следующем туре сборная Грузии сыграет с национальной командой Болгарии, а Турция встретится с Испанией. Матчи пройдут 7 сентября.