Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о поражении команды в матче первого тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Турции. Кварацхелия стал автором одного забитого мяча.
«Турция — очень сильный соперник, но сегодня мы допустили много ошибок, с самого начала были не до конца сконцентрированы, и быстрый пропущенный гол повлиял на нашу психологию. Единственный положительный момент состоит в том, что после перерыва мы сражались очень упорно и в концовке матча у нас был шанс взять хотя бы одно очко. Наши болельщики были рядом и придавали нам энергии», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.
В следующем туре сборная Грузии сыграет с национальной командой Болгарии, а Турция встретится с Испанией. Матчи пройдут 7 сентября.
- 5 сентября 2025
-
02:57
-
02:45
-
02:39
-
02:21
-
02:12
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:44
-
00:41
-
00:28
-
00:23
-
00:19
-
00:06
-
00:00
- 4 сентября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:39
-
23:11
-
23:05
-
22:57
-
22:57
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:44