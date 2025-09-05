Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026

Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о поражении команды в матче первого тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Турции. Кварацхелия стал автором одного забитого мяча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 3
Турция
0:1 Мюльдюр – 3'     0:2 Актюркоглу – 41'     0:3 Актюркоглу – 52'     1:3 Давиташвили – 63'     2:3 Кварацхелия – 90+8'    
Удаления: нет / Йылмаз – 71'

«Турция — очень сильный соперник, но сегодня мы допустили много ошибок, с самого начала были не до конца сконцентрированы, и быстрый пропущенный гол повлиял на нашу психологию. Единственный положительный момент состоит в том, что после перерыва мы сражались очень упорно и в концовке матча у нас был шанс взять хотя бы одно очко. Наши болельщики были рядом и придавали нам энергии», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

В следующем туре сборная Грузии сыграет с национальной командой Болгарии, а Турция встретится с Испанией. Матчи пройдут 7 сентября.

Материалы по теме
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android