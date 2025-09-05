Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили

Тренерский штаб сборной Бразилии включил 31-летнего левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в стартовый состав пентакампеонов на домашний матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2026 с национальной командой Чили. Эта игра станет для игрока первой в футболке национальной команды в официальной игре.

Ранее Дуглас Сантос получил российский паспорт и право выступать за сборную России, однако после получения вызова в сборную Бразилии вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

Полный стартовый состав сборной Бразилии: Алисон, Уэсли, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно, Рафинья, Мартинелли, Эстевао, Жоао Педро.

Видео: Дуглас Сантос провёл тренировку в расположении сборной Бразилии