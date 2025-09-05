Скидки
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили

Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили
Комментарии

Тренерский штаб сборной Бразилии включил 31-летнего левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в стартовый состав пентакампеонов на домашний матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2026 с национальной командой Чили. Эта игра станет для игрока первой в футболке национальной команды в официальной игре.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее Дуглас Сантос получил российский паспорт и право выступать за сборную России, однако после получения вызова в сборную Бразилии вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

Полный стартовый состав сборной Бразилии: Алисон, Уэсли, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно, Рафинья, Мартинелли, Эстевао, Жоао Педро.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Дуглас Сантос провёл тренировку в расположении сборной Бразилии

