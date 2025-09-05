Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас теперь чемпионат пенальти». Семшов раскритиковал судейство в РПЛ

«У нас теперь чемпионат пенальти». Семшов раскритиковал судейство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов критически высказался по поводу работы рефери в Мир Российской Премьер-Лиге.

«У нас стал чемпионат пенальти — игроки стали искать руки соперника, атакующие ищут контакт и падают, несмотря на ВАР. Потому что стали любой контакт, любое касание мяча рукой рассматривать как повод для пенальти. У меня простой критерий — если ты играешь рукой, если мяч летит в створ — это пенальти. В иных случаях игрок не может убрать руку физиологически. Идет обычная борьба за мяч где-то на линии штрафной, мяч потом отлетает чуть не на угловой, но касается руки, которую игрок не может отстегнуть — какой это пенальти?» — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В матчах 7-го тура РПЛ арбитры назначили четыре пенальти, все они были реализованы. Два одиннадцатиметровых состоялись в матче «Спартак» — «Сочи» (2:1), оба были назначены в пользу красно-белых. По одному пенальти пробили «Крылья Советов» в выездной игре с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбург» в домашней встрече с «Рубином» (2:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Нефтехимик» уверенно обыграл «Сокол» в матче с тремя пенальти

Материалы по теме
«Игру сломал судья, Кордоба не дотянулся до Мойзеса». Семшов — о матче ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android