«У нас теперь чемпионат пенальти». Семшов раскритиковал судейство в РПЛ

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов критически высказался по поводу работы рефери в Мир Российской Премьер-Лиге.

«У нас стал чемпионат пенальти — игроки стали искать руки соперника, атакующие ищут контакт и падают, несмотря на ВАР. Потому что стали любой контакт, любое касание мяча рукой рассматривать как повод для пенальти. У меня простой критерий — если ты играешь рукой, если мяч летит в створ — это пенальти. В иных случаях игрок не может убрать руку физиологически. Идет обычная борьба за мяч где-то на линии штрафной, мяч потом отлетает чуть не на угловой, но касается руки, которую игрок не может отстегнуть — какой это пенальти?» — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В матчах 7-го тура РПЛ арбитры назначили четыре пенальти, все они были реализованы. Два одиннадцатиметровых состоялись в матче «Спартак» — «Сочи» (2:1), оба были назначены в пользу красно-белых. По одному пенальти пробили «Крылья Советов» в выездной игре с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбург» в домашней встрече с «Рубином» (2:2).

