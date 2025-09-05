Лионель Месси не сдержал слёз перед матчем сборной Аргентины с Венесуэлой
38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слёз перед матчем 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Венесуэлы. Этот матч может быть последним домашним для Месси за сборную Аргентины.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
Фото: Кадр из трансляции
38 летний Месси пока не объявлял о завершении карьеры, однако на прошлой неделе подтвердил, что игра с Венесуэлой в Буэнос Айресе станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.
Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года. Впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады.
