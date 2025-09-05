Лионель Месси не сдержал слёз перед матчем сборной Аргентины с Венесуэлой

38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слёз перед матчем 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Венесуэлы. Этот матч может быть последним домашним для Месси за сборную Аргентины.

Фото: Кадр из трансляции

38 летний Месси пока не объявлял о завершении карьеры, однако на прошлой неделе подтвердил, что игра с Венесуэлой в Буэнос Айресе станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года. Впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады.