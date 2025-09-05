«Оренбург» объявил об аренде в «Уфу» воспитанника «Зенита»

Официальный телеграм-канал «Оренбурга» сообщил об аренде в выступающую в Pari Первой лиге «Уфу» 20-летнего атакующего полузащитника Алексея Барановского. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Барановский перешёл в «Оренбург» в июле 2024 года из клубной системы петербургского «Зенита», воспитанником которого является, сумма трансферной компенсации по оценке аналитического портала Transfermarkt составила € 420 тыс.

В текущем сезоне на счету Алексея три матча во всех турнирах без результативных действий за главную команду «Оренбурга» и три матча во Второй лиге за «Оренбург-2» с одним голом. В сезоне-2024/2025 в 19 матчах во всех турнирах за «газовиков» Барановский отметился одним забитым мячом.

